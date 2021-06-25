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أخبار محلية > “التعليم” تفتح باب التسجيل في بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا وجامعة الخليج العربي
25/06/2021   12:51 م

“التعليم” تفتح باب التسجيل في بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا وجامعة الخليج العربي

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أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا وجامعة الخليج العربي، إضافة إلى مقاعد الزمالة في بريطانيا.  

وأوضحت الوزارة، أنه جرى فتح باب التقديم أمس (الخميس)، على أن يستمر حتى 5 يوليو المقبل، مشيرةً إلى ضرورة توفر الشروط العامة للابتعاث في المُتقدم.  

ونوهت إلى أن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص الطب البشري بأيرلندا تتضمن ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يزيد عمره على 22 سنة.  

ولفتت إلى أن الشروط تشمل ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من 3 أعوام، ولا يقل المعدل التراكمي عن 95%، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث. 

"التعليم" تفتح باب التسجيل في بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا وجامعة الخليج العربي

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تفتح باب التسجيل في بكالوريوس الطب البشري بأيرلندا وجامعة الخليج العربي

أخبار محلية
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