بالفيديو.. باحث يروي كيف استغل القائد بخروش بن علاس جغرافية الأرض لهزيمة الحملات العثمانية

روى باحث تاريخي، قصة نجاح القائد العسكري السعودي بخروش بن علاس في مواجهة الحملات العثمانية، وكيفية استخدامه جغرافية الأرض لتحقيق انتصارات ميدانية.
وقال الباحث محمد الزهراني، إن القائد بن علاس كان يستفيد من وعورة الجبال وضيق الممرات الجبلية في مواجهة الأعداء ويتخذ منها وسيلة لهزيمتهم، مشيراً إلى أنه أجبر إحدى الحملات العسكرية العثمانية على سلك طريق وعر بين الجبال بعدما أشاع وجود “جن” في المناطق المحيطة.
ولفت الزهراني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه استخدم التجار في إشاعة هذا الأمر بين جنود الحملة، ومن ثم نفذ كميناً للحملة خلال عبورها المناطق الشمالية من الطائف ونجح في القضاء على أعداد كبيرة من المتواجدين فيها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الجزيرة العربية عانت نحو 400 عام من الاحتلال العثماني، قبل أن يأتي القائد بخروش بن علاس ويتم تعيينه أمير حرب من قبل الدولة السعودية، ومن ثم قاد المقاومة للتصدي لكل الحملات العثمانية.
فيديو | #بخروش_بن_علاس القائد السعودي الذي قاتل الظلم العثماني.. قصة ملحمية بدأت بالانضمام لـ #الدولة_السعودية_الأولى #الراصد pic.twitter.com/OTtnRQuN52
— الراصد (@alraasd) June 24, 2021
فيديو | ما هي خطط #بخروش_بن_علاس في صده للحملات العثمانية على قبائل الجنوب ؟.. والباحث التاريخي “محمد الزهراني” يذكر إحدى قصص الحملات التي استهدفت القائد#الراصد pic.twitter.com/iPELEBVfxt
— الراصد (@alraasd) June 24, 2021
فيديو | من مجلس القلعة.. هكذا كان يدير #بخروش_بن_علاس الحروب.. وما هي أسرار البناء التي مكنت المقاتلين من دحر العثمانيين ؟#الراصد pic.twitter.com/bTt8lFgIBn
— الراصد (@alraasd) June 24, 2021