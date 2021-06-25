7 نصائح للعودة لممارسة الرياضة بعد انقطاع

الرياضة مفيدة للغاية لصحة الجسم، إذ تحافظ على لياقته وتحميه من الأمراض، وإن انقطعت عن ممارستها لمدة ولو قصيرة، تظهر تأثيرات هذا الانقطاع السلبية، كأن تفقد الألياف العضلية مخزون “الجليكوجين”.
وعند فقد هذه المادة، تبدأ معها الكتلة العضلية بالانكماش والاختفاء، وهذا ما يفسر سبب فقد الرياضيين الكثير من أوزانهم عند الانقطاع عن ممارسة الرياضة لفترات طويلة.
كما يقل نشاط ضخ الدم المحمل بالأكسجين، وهو ما يعني أنك إن أردت العودة للتمارين بعد فترة طويلة ستعاني الإرهاق العقلي، إضافةً للشعور بالاكتئاب، والحزن والكسل، والإصابة بالأرق، وفي هذا التقرير وللأسباب السابقة نضع أمامك دليلًا لتعود إلى الرياضة بدون معاناة بعد انقطاع.
نوم جيد
قبل العودة للصالات الرياضية أو لممارسة الرياضة بصورة دورية بعد فترة انقطاع، عليك أن تحرص على نيل قسط وافر من النوم الهادئ والمتواصل، لتهيئة عضلاتك لتحمل المجهود.
شرب الماء
قبل العودة إلى ممارسة الرياضة، عليك المحافظة على شرب الماء، فالماء يحافظ على رطوبة العضلات، ويساعد على إنقاص حمض اللبنيك المتراكم على العضلات، وهو الحمض المسؤول عن شعورك بالإجهاد والتعب أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.
العودة ببطء وبالتدريج
عضلاتك التي بنيتها من قبل موجودة، لكنها في حالة ارتخاء، لذلك عليك الحفاظ على العودة التدريجية، ولا تمارس التمارين التي اعتدت القيام بها قبل فترة الراحة الطويلة، ولكن يكفي القيام ببعض التمارين العامة الخفيفة في الأسبوع الأول، حتى تستعيد عضلاتك لياقتها من جديد.
حمية غذائية متوازنة
يجب أن يكون غذاؤك متوازنًا مع حجم مجهودك البدني، فيحتوي على كمية من الكربوهيدرات والبروتينات، وعليك الحرص على عدم تناول سعرات حرارية أقل أو تفوق احتياجاتك في الأسبوع الأول خصيصًا.
شجع نفسك
عليك تشجيع نفسك، ومعرفة لماذا تريد أن تعود للرياضة مرة أخرى؛ لفقدان الوزن، أم لتناسق الجسد، أم لحالة صحية، أم لأسباب أخرى، وهذه الإجابة ستكون دافعًا لتشجيعك على ممارسة الرياضة.
التركيز في أشياء محددة
عليك ألا تغير كل شيء دفعة واحدة، فكما يقترح المدربون العودة التدريجية للرياضة، عليك أيضًا تغيير الأنماط الغذائية ببطء، حتى لا تصاب بالإحباط والإرهاق.
التمارين الشاملة أولا
بدلاً من تسجيل عدد معين من الأميال التي تمشيها يومياً، من المهم أيضاً أن تركز على تمرينات التمدد والاسترخاء، من أجل مرونة العضلات، لتجنب الشعور بالألم، أو الإصابة بأية مشاكل صحية، قد تؤدي إلى فقدان شغفك بالقيام بالتمرين.
وفق “أخبار 24”.