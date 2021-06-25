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أخبار محلية > أسرة التوأم المنكوب في حادِث دهس منتزه نجران: “حور” حالتها جيدة.. والأب عفا عن السائق
25/06/2021   12:58 م

أسرة التوأم المنكوب في حادِث دهس منتزه نجران: “حور” حالتها جيدة.. والأب عفا عن السائق

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خيّم الحزن على عائلة المواطن “سفر آل لعجم”، بعدما أدى حادِث دهس لمصرع طفله الصغير “فيصل”، فضلا عن إصابة ابنته “حور” بكسر في الحوض.

وذكر “عبدالرحمن” ابن عم “آل لعجم” وخال زوجته، أن التوأمين “فيصل وحور”، وعمرهما خمس سنوات، وُلدا بعد عدة رحلات علاجية شاقة للوالدين في الداخل والخارج استمرت قرابة 14 عاما حتى رزقهم الله بهما.

ولفت في تصريح لـ”أخبار 24″، إلى أن الحاِدث وقع يوم الثلاثاء الماضي أثناء تنزه الأسرة في متنزه الملك فهد بنجران، حيث كان الطفلان يلعبان بـ”السكوتر”، وذهبا في طريق مظلم، لذلك لم يشاهدهما السائق، ووقع الحادِث.

ودعا إلى تخصيص ممرات آمنة للأطفال والمشاة والدراجات في المنتزه، ورصف مطبات صناعية لتخفيف سرعة السيارات، كما يجب أن تكون الإضاءة أفضل من وضعها الراهن.

وأفاد أن “حور” تعاني كسرا في الحوض، لكن الآن حالتها جيدة، وتسأل عن توأمها كثيرًا، بينما قام والدها بالعفو عن السائق المتسبب في الحادث لوجه الله.

التوأم

الطفل فيصل

أسرة التوأم المنكوب في حادِث دهس منتزه نجران: “حور” حالتها جيدة.. والأب عفا عن السائق

أخبار محلية
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