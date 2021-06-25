زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أحد المواطنين، في منزله بقرية الأصفاء التابعة لمركز بني عمرو في محافظة النماص، وذلك تلبيةً لدعوته.
وأظهر مقطع فيديو، الحديث الودي الذي جمع المواطن بأمير المنطقة قبل تناول الطعام، وفرحة المواطن الكبيرة باستجابة الأمير لدعوته.
وأكد المواطن خلال هذا الحوار أنه تمنى استضافة الأمير في مقام يليق به، بدلاً من منزله المتواضع، ليرد عليه الأمير تركي ببيت شعري للشاعرة ميسون بنت بحدل، قائلا: “لبيتٌ تخفق الأرواح فيه أحب إليَّ من قصر منيف”.
وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتواضع الأمير تركي بن طلال ورده البليغ على المواطن، مثنين على حرصه على الالتقاء بأبناء المنطقة والتواصل معهم.
وفق “أخبار 24”.