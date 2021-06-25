“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 12 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، افتتاح 12 مسجداً، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 139 يوماً 1665 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.
وأبانت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها توزعت بواقع 4 مساجد بمنطقة جازان، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير. وفق “أخبار 24”.