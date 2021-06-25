النصر يحدد معايير ملعب مباراته أمام تراكتور الإيراني

كشفت تقارير، عن المعايير التي حددتها إدارة نادي النصر، لاختيار ملعب مواجهة الفريق أمام تراكتور الإيراني ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وتفاضل إدارة نادي النصر وفقًا لـ”كووورة” بين الإمارات و قطر، وستتخذ قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة.
وأضافت التقارير أن إدارة النصر ستُراعى عدة أمور، قبل اختيار المدينة التي ستُلعب فيها المباراة، من بينها مدة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية في الدولة، بالإضافة إلى مدى إمكانية تواجد أكبر عدد من المشجعين في المباراة.
وكان الاتحاد الآسيوي، قد أعلن خوض مباراة النصر أمام نظيره تراكتور الإيراني يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل.