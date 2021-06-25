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أخبار محلية > بعد تصدرهما الترند .. كشف غموض وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها” (فيديو)
25/06/2021   9:45 م

بعد تصدرهما الترند .. كشف غموض وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها” (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، عن سر وسم (جدتي أنا)، الذي تصدر الترند بغموضه، وتساءل كثيرون عن المقصود منه، وعن صاحبة الصورة.

وأوضح الحسن، تحت شعار (لا تسرقها)، أن الأمر ببساطة يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأنه مع انتشار الصورة لم يُعرف هي جدة من بالضبط، مضيفاً أن الصورة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد، أو التفضيل، أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام الملكية الفكرية، حيث يجعل انتهاكها دائماً الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، مؤكداً على أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع. وفق “أخبار 24”.

بعد تصدرهما الترند .. كشف غموض وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها” (فيديو)

أخبار محلية
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