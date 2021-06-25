بعد تصدرهما الترند .. كشف غموض وسمي “جدتي أنا” و”لا تسرقها” (فيديو)

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد الحسن، عن سر وسم (جدتي أنا)، الذي تصدر الترند بغموضه، وتساءل كثيرون عن المقصود منه، وعن صاحبة الصورة.
وأوضح الحسن، تحت شعار (لا تسرقها)، أن الأمر ببساطة يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأنه مع انتشار الصورة لم يُعرف هي جدة من بالضبط، مضيفاً أن الصورة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد، أو التفضيل، أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام الملكية الفكرية، حيث يجعل انتهاكها دائماً الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، مؤكداً على أن احترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع. وفق “أخبار 24”.
شاهدت التفاعل في (صورة #جدتي_انا )، وخلوني أوضح لكم السالفة..
إذا رفعنا كلنا شعار #لا_تسرقها بنعرف من جدته والله يحفظ جداتنا@SAIPKSA pic.twitter.com/oomeuran45
— المتحدث الرسمي للملكية الفكرية (@SAIPspokesman) June 25, 2021