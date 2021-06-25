“الحج والعمرة” تصدر تنويهًا بشأن الرسائل النصية للمتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام

أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، تنويهًا بشأن الرسائل النصية للمتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام.
ونوهت إلى أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك حسب الفئة العمرية تنازليًا، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ساعات قليلة، انطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني، وذلك بدءًا من اليوم الساعة 2 ظهرًا، كما أوضحت أن خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني تتم عن طريق إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.وفق “أخبار 24”.