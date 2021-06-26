نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تنصح الأسر بهذا الأمر حال إصابة أطفالهم بـ”كورونا”
26/06/2021   9:15 ص

“الصحة” تنصح الأسر بهذا الأمر حال إصابة أطفالهم بـ”كورونا”

+ = -
794

قدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة للأسر التي يظهر على أطفالها أعراض للإصابة بفيروس “كورونا”. 

وأوضح العبدالعالي، أنه يجب على الأسرة في حال ظهور أعراض “كورونا” على الطفل أخذه إلى عيادات “تطمن”، ومن ثم إخضاعه للعزل لضمان عدم نقل العدوى لمن حوله. 

ونوه إلى أن أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتهابات في الجهاز التنفسي وآلاماً بالجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة في علاج الأطفال تنطبق على البالغين أيضاً. وفق “أخبار 24”.

 

“الصحة” تنصح الأسر بهذا الأمر حال إصابة أطفالهم بـ”كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.