“الصحة” تنصح الأسر بهذا الأمر حال إصابة أطفالهم بـ”كورونا”

قدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة للأسر التي يظهر على أطفالها أعراض للإصابة بفيروس “كورونا”.
وأوضح العبدالعالي، أنه يجب على الأسرة في حال ظهور أعراض “كورونا” على الطفل أخذه إلى عيادات “تطمن”، ومن ثم إخضاعه للعزل لضمان عدم نقل العدوى لمن حوله.
ونوه إلى أن أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال تشمل ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالتهابات في الجهاز التنفسي وآلاماً بالجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة في علاج الأطفال تنطبق على البالغين أيضاً. وفق “أخبار 24”.
يصاب الطفل بأعراض كورونا وقد يعاني منها بشدة، ويجب عزله؛ وذلك لعدم نقل العدوى لمن حوله. pic.twitter.com/D19XoyunXH
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 25, 2021