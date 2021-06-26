توضيح من المخابرات الأمريكية حول وجود كائنات فضائية من عدمه

أصدرت المخابرات الأمريكية أمس (الجمعة)، تقريراً أكدت خلاله أنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية؛ وذلك بعد تداول مقاطع فيديو لأجسام مجهولة الهوية أثارت جدلاً.
وأوضح التقرير أن الظواهر التي رصدها طيارون عسكريون لا يمكن تفسيرها بأنها كائنات فضائية ولا توجد حالياً معلومات كافية تعزز مصداقية هذه الحوادث.
وكان رئيس ناسا بيل نيلسون قد أكد في وقت سابق، أن الأجسام فائقة السرعة التي تم رصدها من قبل طياري البحرية الأمريكية لا يمكن تحديد ماهيتها، والجزم بأنها كائنات فضائية من خارج كوكب الأرض. وفق “أخبار 24”.