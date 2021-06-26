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أخبار المناطق > “البلدية النسائية” تغلق محلات تجارية خالفت الاحترازات بالطائف
26/06/2021   9:15 ص

“البلدية النسائية” تغلق محلات تجارية خالفت الاحترازات بالطائف

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أغلقت أمانة محافظة الطائف عبر البلدية النسائية، عدة محلات تجارية مُخالفة؛ بسبب تهاونها في تطبيق الإجراءات الاحترازية.  

وتواصل الأمانة شن حملات رقابية؛ للتأكد من تطبيق المحلات التجارية بمختلف أنواعها الإجراءات الاحترازية والوقائية.

“البلدية النسائية” تغلق محلات تجارية خالفت الاحترازات بالطائف

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