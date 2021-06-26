“البلدية النسائية” تغلق محلات تجارية خالفت الاحترازات بالطائف

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
أغلقت أمانة محافظة الطائف عبر البلدية النسائية، عدة محلات تجارية مُخالفة؛ بسبب تهاونها في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتواصل الأمانة شن حملات رقابية؛ للتأكد من تطبيق المحلات التجارية بمختلف أنواعها الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885160831.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج