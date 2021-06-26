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أخبار محلية > هل يجوز قول “رضي الله عنه” لغير صحابة الرسول ﷺ؟ الشيخ المنيع يجيب
26/06/2021   9:15 ص

هل يجوز قول “رضي الله عنه” لغير صحابة الرسول ﷺ؟ الشيخ المنيع يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، عن سؤال حول جواز قول “رضي الله عنه” لغير صحابة الرسول ﷺ.

وقال المنيع، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز قول “رضي الله عنه” للعلماء وغيرهم، ولكن يجب ألا تُتخذ الجملة كشعار.

وأوضح أنه لا ضرر من قول ﷺ لغير الرسول، ولكن بشرط ألا يكون ذلك شعارًا دائمًا للمتكلم.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز قول “رضي الله عنه” لغير صحابة الرسول ﷺ؟ الشيخ المنيع يجيب

أخبار محلية
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