رسميًا .. الهلال يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، حصوله على شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ 30 أبريل، وبذلك يحق له التسجيل في الفترة الصيفية الحالية.
ونشر الهلال نص شهادة الكفاءة المالية، التي جاء فيها: “تشهد لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة أن نادي الهلال ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية”. وفق “أخبار 24”.
وتمكن نادي الهلال من تسديد جميع الديون التي كانت على النادي، وبذلك يستطيع التسجيل في الفترة الصيفية.