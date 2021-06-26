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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح كيفية تصرّف المُبتلى بالسحر والحسد
26/06/2021   9:16 ص

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح كيفية تصرّف المُبتلى بالسحر والحسد

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رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار حول كيفية تصرف الشخص إذا تعرّض للابتلاء بالسحر والحسد.  

وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الشخص الذي ابتلي بالسحر والحسد عليه التضرع واللجوء إلى الله، مع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وأواخر سورة البقرة وآية الكرسي.  

ولفت إلى أن الشخص بعد قراءة تلك الآيات ينفس في يديه، ومن ثم يمسح بهما على صدره ورقبته وكل ما أمكن من جسده. 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “المنيع” يوضح كيفية تصرّف المُبتلى بالسحر والحسد

أخبار محلية
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