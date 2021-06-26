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اخبار رياضية > السد القطري يسعى لضم الإسباني سيرخيو راموس
26/06/2021   3:06 م

السد القطري يسعى لضم الإسباني سيرخيو راموس

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كشفت صحفية إسبانية، عن رغبة نادي السد القطري، في التعاقد مع مدافع ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب مدرب السد تشافي وفقًا لصحيفة “دون بالون” الإسبانية، من إدارة ناديه التعاقد مع راموس في الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن تشافي أوصى على ضرورة ضم راموس لقيادة خط الدفاع، ومزاملة مواطنه سانتي كازورلا الذي انضم للسد قادمًا من الدوري الإسباني أيضًا.

وقبل أيام، أعلن تشافي انتهاء علاقته بنادي ريال مدريد، ليصبح لاعبا حرًا وبات مطلبًا للعديد من الأندية داخل وخارج أوروبا. وفق “أخبار 24”.

السد القطري يسعى لضم الإسباني سيرخيو راموس

اخبار رياضية
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