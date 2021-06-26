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أخبار محلية > شاهد بالعين المجردة.. الليلة اقتران القمر بكوكب زحل
26/06/2021   7:00 م

شاهد بالعين المجردة.. الليلة اقتران القمر بكوكب زحل

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يُرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم (السبت) ‏وحتى ساعات ما قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب ‏زحل (جوهرة النظام الشمسي)‏‎. ‎

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، ‏أن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة ‏اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) ‏كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهده بسهولة بالعين ‏المجردة. ‏

وبيّن أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره 9 مرات ‏أكبر من قطر الأرض، ويعرف بجوهرة النظام الشمسي، وسيد ‏الخواتم، وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن ‏رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط. وفق “أخبار 24”.

شاهد بالعين المجردة.. الليلة اقتران القمر بكوكب زحل

أخبار محلية
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