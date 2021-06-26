شاهد بالعين المجردة.. الليلة اقتران القمر بكوكب زحل

يُرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم (السبت) وحتى ساعات ما قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل (جوهرة النظام الشمسي).
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر الأحدب سيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة.
وبيّن أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ويعرف بجوهرة النظام الشمسي، وسيد الخواتم، وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط. وفق “أخبار 24”.