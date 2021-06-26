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أخبار محلية > “حقوق الإنسان”: نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيذاء المقبوض عليه.. والعقوبة 10 سنوات سجناً
26/06/2021   7:00 م

“حقوق الإنسان”: نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيذاء المقبوض عليه.. والعقوبة 10 سنوات سجناً

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أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة ‏يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وعدم تعريضه ‏للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك بموجب اتفاقية مناهضة ‏التعذيب التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.‏

وأوضحت الهيئة أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة ‏الإسلامية ، طبقًا للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم، وأن لكل ‏مواطن الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .‏

وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات كل ‏موظف ثبت ارتكابه إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة؛ وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ‏ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.‏

وشددت على أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين ‏بأي نوع من أنواع الاعتداء، على أن تُتخذ إجراءات التأديب ضد ‏الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين الذي يباشرون أي عدوان على ‏مسجون.‏

حقوق الانسان

وفق “أخبار 24”.

“حقوق الإنسان”: نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيذاء المقبوض عليه.. والعقوبة 10 سنوات سجناً

أخبار محلية
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