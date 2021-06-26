تلقى 60 عرضاً وتم إغراؤه بـ 900 ألف دولار .. أمريكي يرفض بيع منزله المتواضع الواقع وسط ناطحات السحاب

رفض أمريكي بيع منزله المتواضع في مدينة كورال جابلز التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، رغم تلقيه 60 عرضاً وإغرائه بـ 900 ألف دولار.
وتبلغ مساحة المنزل بحسب ما نشرت صحيفة “الديلي ميل” 1.3 ألف قدم مربع أي (396 مترا)، ويتكون من غرفتي نوم وحمامين، بينما يقع في منطقة تجارية تضم الكثير من ناطحات السحاب.
وأكد مالك المنزل، الذي يُدعى كابوت، أن المنزل، الذي اشتراه والده عام 1989م، أصبح يمثل له قيمة عاطفية كبيرة منذ وفاة والده في .2005
وأضاف: “عندما أنظر حولي أسترجع الكثير من الذكريات التي لن أجدها في منزل آخر.. المنزل روحي، فما فائدة أن تبيع روحك مقابل كل الأموال الموجودة في العالم”.
وأشار إلى أنه يريد أيضاً احترام رغبات والدته الراحلة، التي كانت مصرة قبل وفاتها العام الماضي على عدم بيعه.
وفق “أخبار 24”.