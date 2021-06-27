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أخبار محلية > طب وتداوي > 3 مكملات غذائية ينبغي تناولها للحفاظ على صحة القلب
27/06/2021   8:16 ص

3 مكملات غذائية ينبغي تناولها للحفاظ على صحة القلب

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منذ أن ظهرت المكملات الغذائية والجدل يدور حول جدواها وأضرارها، إلا أن بعض الدراسات اتفقت على 3 مكملات غذائية ينبغي تناولها للحفاظ على صحة القلب وهي كالتالي:  

ألياف سيلليوم                         

تساعد ألياف سيلليوم في خفض الكوليسترول عند استخدامها مع نظام غذائي منخفض الكوليسترول والدهون المشبعة.  

 الأحماض الدهنية أوميغا -3                        

تعمل أحماض أوميغا -3 “زيت السمك”، الدهنية المتعددة غير المشبعة والتي توجد في الزيت من أنواع معينة من الأسماك والخضراوات، على خفض إنتاج الجسم للدهون الثلاثية. وفق “أخبار 24”.

المغنيسيوم   

يترتب على انخفاض المغنيسيوم في الجسم ارتفاع ضغط الدم وتراكم اللويحات الشريانية وتكلس الأنسجة الرخوة والكوليسترول وتصلب الشرايين وقد يكون مؤشراً على الإصابة بأمراض القلب.

3 مكملات غذائية ينبغي تناولها للحفاظ على صحة القلب

أخبار محلية, طب وتداوي
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