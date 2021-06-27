مواطن يقترح تغيير ألوان سيارات نقل الموتى و”بلدي الرياض” يتفاعل

تقدم مواطن بمقترح تغيير ألوان سيارات نقل الموتى إلى المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض؛ من أجل الحفاظ على مشاعر ذوي المتوفى وتمييزاً لها عن سيارات أمانة المنطقة.
وقال رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، إن مبادرة المواطن مهيني السبيعي تم تقديمها إلى أمانة المنطقة، وتضمنت تغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مميز وأن يُكتب عليها “إكرام الموتى” بدلاً من “نقل الموتى”.
وأضاف أن الأمانة تفاعلت مع المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وكتابة عبارة “إكرام الموتى”، مبيناً أن نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة سيكون من اختصاص البلدية بالنموذج الجديد. وفق “أخبار 24”.