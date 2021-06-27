“الصحة العالمية” توضح أسباب خطورة انتشار سلالة “دلتا +” المتحورة من “كورونا”

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أسباب خطورة انتشار سلالة “دلتا+” المتحورة من فيروس “كورونا”، مشيرةً إلى أن الوضع مُقلق ويحتاج إلى تحرك سريع.
وبيّنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن انتقال الفيروس من خلال الإصابة بتلك السلالة يُعد أكثر سرعة مقارنة بالنسخ السابقة من الفيروس.
ولفتت إلى أن السلالة تُصيب عدداً كبيراً جداً من خلايا الشخص ومن ثم تتطور حالته، مشددةً على أن الفيروس يكتسب السرعة ويحتاج التعامل معه بجهود سريعة لتجنب الإغلاق العام. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن سلالة “دلتا+” تم اكتشافها لأول مرة في الهند، كما أنها تعد أكثر انتقالاً بمرتين على الأقل عن السلالات الأخرى.