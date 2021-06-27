استعرض الخبير المصرفي طلعت حافظ، اليوم السبت، الآثار المتوقعة للبنوك الرقمية على نظيراتها التقليدية المعروفة، خاصة في ظل رغبة كثير من البنوك في العالم بإصدار عملة رقمية.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “من السعودية” على قناة السعودية، أن البنوك الرقمية ستكون مكملة لنظيراتها التقليدية، مشيرًا إلى أن هناك 16 شركة متخصصة في التقنية المالية بالفعل داخل المملكة، بالإضافة إلى 32 شركة تقنية مالية تحت ما يُعرف بالبيئة التشريعية التجريبية.
وأكد أن البنوك الرقمية لن تؤثر على الشكل التقليدي للبنوك، ولكنها سوف تأخذ حصة من السوق وستخلق منافسة كبيرة بين البنوك، وهو ما سيفيد السوق بشكل واضح. وفق “أخبار 24”.
وذكر حافظ أن هذه النوعية المتطورة من البنوك لن تؤدي إلى اختفاء النوعية التقليدية منها، خاصة في ظل تعوّد شرائح مختلفة من الجمهور، بما في ذلك الشباب، على التعامل مع البنوك التقليدية.
#من_السعودية | طلعت حافظ: الكثير من البنوك في العالم تدرس إصدار عملة رقمية.@TalatHafiz#قناة_السعودية pic.twitter.com/JSzwxUoKsw
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 26, 2021