تتضمن جرعة سنويًا .. “الصحة العالمية” تدرس 3 سيناريوهات لتعزيز لقاح كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية 3 سيناريوهات لتعزيز لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءاتها لتحديث استراتيجيتها العالمية للقاحات التي يتم دراستها من مستشاريها الثلاثاء المقبل.
ويتضمن السيناريو الأول أخذ جرعة سنوية معززة لجميع الفئات المستهدفة، بينما الثاني جرعة سنوية معززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر وجرعة معززة كل عامين للمجموعات السكانية الأخرى، فيما لا يتضمن السيناريو الثالث أي مادة معززة بعد التطعيم الأولي.
وتم تقديم السيناريوهات إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وضُمنت في تقرير لمراجعته من قبل فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين، الذي من المقرر أن يجتمع يوم الثلاثاء المقبل. وفق “أخبار 24”.
وتنص مسودة التقرير على أن السيناريوهات تراعي عدم اليقين بشأن التطور الفيروسي والحماية المتقاطعة للقاح ضد المتغيرات الجديدة، إضافة إلى مدة الحماية.