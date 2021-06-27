مالك مكتب متخصص يفسر ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية وطول فترة الانتظار

فسَّر مالك مكتب استقدام عمالة منزلية في المملكة، ارتفاع أسعار الاستقدام وطول فترة الانتظار التي يتحملها المتعاقدون خلال الأشهر الماضية.
ورصد تقرير في برنامج “120” على قناة الإخبارية، التساؤلات الأكثر شيوعًا لدى الجمهور في ملف استقدام العمالة المنزلية وإجاباتها على لسان أحد العاملين بهذا القطاع.
ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار العمالة خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى أكثر من 30 ألف ريال، أكد أنه لا دخل لمكاتب الاستقدام في المملكة بهذا الارتفاع، ولكن الأمر يرجع للمكتب الخارجي الذي يُعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يكون الحجر المؤسسي في الإيواءات المعتمدة لدى مكاتب الاستقدام المحلية، وهو ما سيقلل تكلفة الاستقدام على العاملين. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بتأخر قدوم العمالة المتعاقد على استقدامها، أكد أن ذلك يرجع في المقام الرئيسي إلى إجراءات الحجر الكلي التي تتبعها بعض البلدان، وهو ما يؤدي إلى تأخر وصول العمالة أو رفضها السفر، ما يضطر مكتب الاستقدام المحلي لبدء المعاملة مجددًا.
فيديو | مكاتب الاستقدام لـ #برنامج_120: ليس لنا علاقة نهائيا في رفع أسعار العمالة المنزلية#الإخبارية pic.twitter.com/xnVJE2JI0U
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 26, 2021