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أخبار محلية > طبيب سعودي يتفاعل مع قصة “فيصل” الذي رحل عن والديه بعدما انتظراه 14 عاماً بدون إنجاب
27/06/2021   8:15 ص

طبيب سعودي يتفاعل مع قصة “فيصل” الذي رحل عن والديه بعدما انتظراه 14 عاماً بدون إنجاب

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تفاعل رئيس وحدة العقم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور طارق بغدادي، مع قصة الطفل “فيصل” الذي لقي مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث دهس في منتزه الملك فهد بنجران.  

وأعرب الدكتور بغدادي خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، عن استعداده للتكفل بمساعدة الأب والأم على الإنجاب من جديد، ناصحاً في الوقت نفسه جميع الأشخاص الذين يعانون من عدم الإنجاب بالتحلي بالصبر.   وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي أثناء تنزه الأسرة في منتزه الملك فهد بنجران، ونتج عنه وفاة الطفل “فيصل” وإصابة أخته التوأم “حور” بكسر في الحوض أثناء لعبهما بـ”السكوتر”، فيما عفا والدهما بعد ذلك عن السائق لوجه الله.

  

طبيب سعودي يتفاعل مع قصة “فيصل” الذي رحل عن والديه بعدما انتظراه 14 عاماً بدون إنجاب

أخبار محلية
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