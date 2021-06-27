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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يرد على استفسار حول حكم تخصيص الأضحية بالكامل عن المتوفى
27/06/2021   8:14 ص

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يرد على استفسار حول حكم تخصيص الأضحية بالكامل عن المتوفى

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رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، على استفسار حول حكم تخصيص الأضحية بالكامل عن الوالدين المتوفيين أو أي منهما.  

وقال الماجد، إن تخصيص الأضحية بالكامل للمتوفى يمكن الاستعاضة عنه بأعمال الخير الأخرى طالما لم يوصّ بذلك، مشيراً إلى أن أعمال الخير تتضمن الدعاء والصدقة وغيرهما.  

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن مَن يرغب في الأضحية عن والديه يمكنه أن يشركهما في أضحيته، بحيث يضحي الشخص عن نفسه ويُشرك مَن يشاء من الأحياء والأموات، مبيناً أنه لم يثبت عن النبي محمد  أو الصحابة أنهم ضحّوا عن الأموات.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يمكن أيضاً تخصيص مال الأضحية كصدقة يخرجها الشخص نقداً للفقراء فقد يكونون في حاجة أكبر لها من اللحوم، موضحاً أن الصدقة الجارية في الغالب تكون خيراً من الصدقة العادية لأنها مستمرة.

 

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يرد على استفسار حول حكم تخصيص الأضحية بالكامل عن المتوفى

أخبار محلية
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