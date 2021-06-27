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أخبار محلية > خروج توأم الطفل “فيصل” ضحية الدهس بنجران من المستشفى.. وهذا رد فعل الأم
27/06/2021   8:14 ص

خروج توأم الطفل “فيصل” ضحية الدهس بنجران من المستشفى.. وهذا رد فعل الأم

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تماثلت الطفلة “حور” توأم الطفل “فيصل” الذي لقي مصرعه؛ إثر تعرضهما لحـادث دهس في منتزه الملك فهد بمنطقة نجران، للشفاء وغادرت المستشفى قبل يومين.  

وقالت والدة الطفل فيصل وفقاً لـ”الوطن”، إنها محتسبة ما أصابها وزوجها عند الله جلا وعلا، مبينةً أن سؤال طفلتها “حور” عن توأمها “فيصل” بشكل مستمر يزيدها حسرةً وألماً.  

وأضافت أن “حور” رجعت إلى المنزل بعد تماثلها للشفاء وهي بصحة وعافية، مشيرةً إلى أنها دائماً ما تقدم لها الأعذار لتبرر لها سبب غياب أخيها الذي انتظرته هي وزوجها 14 عاماً دون إنجاب.  

يُشار إلى أن منتزه الملك فهد بنجران شهد حـادثة مؤلمة يوم الثلاثاء الماضي راح ضحيتها الطفل فيصل وعمره 5 سنوات وأصيبت توأمه بكسر في الحوض؛ إثر تعرضهما لحادث دهس من قبل رجل مسن، فيما عفا والدهما عنه.  

خروج توأم الطفل “فيصل” ضحية الدهس بنجران من المستشفى.. وهذا رد فعل الأم

أخبار محلية
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