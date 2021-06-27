مختص في السيارات يوضح سبب تعطل المركبات في جبال الهدا بالطائف

أرجع المختص في السيارات أحمد الحربي، تعطل المركبات في جبال الهدا بمحافظة الطائف إلى عدة أسباب؛ منها ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وقال الحربي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن عدم الاهتمام بصيانة السيارة لفترات طويلة والحمولة العالية وانعدام الضغط الجوي تعد من أسباب تعطل المركبات أثناء صعود الأماكن المرتفعة كالعقبة.
ولفت إلى أن استخدام ماء الشرب في “رديتر” السيارات يعمل على تعطيلها؛ لأن درجة تبخر الماء العادي أقل من درجة تبريد السائل الأصلي، ناصحاً بعمل صيانة دورية كل 100 الف كم.
فيديو | مختص بالسيارات لـ #برنامج_120: تعطل السيارات في جبال الهدا بالطائف بسبب حرارة الشمس في الصيف.. وماء الشرب خطر على “رديتر” السيارات#الإخبارية pic.twitter.com/Z2y35wDK6k
وفق “أخبار 24”.