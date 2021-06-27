كشفت مصادر صحفية، عن موعد وصول محترف فريق الأهلي الجديد، اللاعب البرازيلي دانكلير، إلى المملكة، للانضمام إلى فريقه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية” إن البرازيلي دانكلير، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا، سيصل إلى جدة في 5 يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر، إن إدارة النادي الأهلي عملت على إنهاء إجراءات وصول “دانكلير” حتى يغادر مع الفريق لخوض المعسكر الخارجي في مدينة طبرقة التونسية.
وسيشارك المدافع البرازيلي في تدريبات الفريق، التي ستجرى على ردیف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بسبب صيانة ملعب النادي الأهلي، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري لكرة القدم في النادي، حدد 10 يوليو موعدا لمغادرة بعثة الفريق المعسكر الخارجي.
وكان النادي الأهلي، قد أعلن مساء يوم (الجمعة)، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا ـ صاحب الـ ٢٩ عامًا ـ؛ لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.