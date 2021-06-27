وكان النادي الأهلي، قد أعلن مساء يوم (الجمعة)، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا ـ صاحب الـ ٢٩ عامًا ـ؛ لتدعيم فريقه في الموسم المقبل.