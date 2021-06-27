“التخصصات الصحية” تطلق برنامج “الطب الاتصالي” لرفع جودة الرعاية الصحية عن بُعد

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج “الطب الاتصالي”، والذي يُعنى بتدريب الممارسين الصحيين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى عن بُعد باستخدام التقنيات الرقمية لممارسات التطبيب.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن الطب الاتصالي أسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى خلال جائحة “كورونا”، حيث بذلت وزارة الصحة جهودًا كبيرة لتسهيل تقديم الخدمات الصحية عن بُعد للمرضى لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المريض والممارس الصحي.
وأبان أن البرنامج يهدف إلى تدريب مزودي الصحة على أفضل الممارسات العالمية في الطب الاتصالي، وذلك باستخدام التقنيات الرقمية لممارسات التطبيب عن بعد، مشيراً إلى أن البرنامج مبني على المنهجيات وأطر الحوكمة، والمعايير، والممارسات الخاصة بالتطبيب عن بُعد في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمريض بجودة عالية، وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء تقديم الرعاية الصحية عن طريق الطب الاتصالي، التي قد تؤثر على خصوصية المريض أو التشخيص الصحيح، مبيناً أن عدد الساعات المعتمدة للبرنامج هي 3 ساعات تعليم، ومتاح لجميع الممارسين الصحيين.