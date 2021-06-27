تستجيب أجسادنا لدرجات الحرارة والنشاط البدني، أو للتوتر وأكل الوجبات الحريفة أحيانًا، بإفراز “العرق”، وفي فصل الصيف تحديدًا قد يعاني البعض من فرط التعرق، ما يعرضهم للإحراج بسبب ظهور ذلك على ملابسهم، أو تعرق أيديهم بشكل مفرط.
وما دام فرط التعرق ليس دليلًا على وجود مشكلة عضوية أو أثر جانبي لأحد الأدوية، فنحن نستعرض في هذا التقرير كيف يمكن معالجة هذه المشكلة بالطرق البسيطة والحلول المنزلية.
في البداية لماذا يجب أن نكافح فرط التعرق؟
يعد فرط التعرق من الأشياء التي تؤدي إلى تأثيرات نفسية سيئة للشخص المصاب وتأثيرات جسدية، فمع استمرار التعرق تكون راحة اليد باردة ولزجة، إضافة إلى حدوث جفاف الجلد والتهاباته بسبب التقشف، أو المعاناة من رائحة القدم الكريهة والالتهابات البكتيرية والفطرية.
ويؤدي فرط تعرق راحة اليد إلى الحاجة لتنشيفها باستمرار، وصعوبة استخدام اليد في الكتابة سواء على الحاسب أو الأوراق، أو الإمساك بالصحف أو الكتب، والتعامل مع الأوراق النقدية.
العلاجات
إضافة للعلاجات الدوائية التي قد يصفها الطبيب، كمضادات التعرق، هناك علاجات منزلية يمكن استخدامها قد تساعدك على التخلص من المشكلة.
أولًا في حالة استخدام مضادات التعرق، عليك استخدام مضاد التعرق، الذي يلامس رأسه الجلد، فالذي يعتمد على الرش غالبا يكون الغرض منه تغيير الرائحة فقط.
وعليك أيضًا استخدام مضادات التعرق في المناطق التي تكون مصدرًا للعرق، لا تحت الإبطين فقط، فقد تحتاج لاستخدام مضاد التعرق على القدمين أو اليدين، وأحيانًا الشعر.
وتذكر أن وضع مضاد التعرق لمرة واحدة فقط خلال اليوم، قد لا يكفي، وينصح بوضعه قبل النوم أيضًا، وتأكد أن بشرتك جافة تماما عند وضعه.
السلوكيات المنزلية
لا ترتدِ الملابس الثقيلة في الأجواء الحارة، وعليك استخدام الأنسجة والأقمشة التي تمتص العرق كالقطن، وعند ممارسة الرياضة في خارج المنزل، عليك استخدام ثياب إضافية بعد التمرين.
الجوارب الرياضية المصنوعة من أنسجة تمتص العرق، هي المناسبة لك إن كنت تعاني من فرط التعرق، وعليك أيضًا تخفيف تناول الأطعمة الحارة، وبعض المشروبات كالشاي والقهوة لأنها تزيد من التعرق.
الاغتسال يوميًا واستعمال الصابون المضاد للبكتيريا، قد يساعدان في تلاشي رائحة العرق السيئة، ويمكنك أيضًا استخدام بطانة تحت الإبطين لتمتص العرق وتمنع ظهور البقع على الملابس.
عليك أيضًا تغيير الجوارب مرة أو مرتين يوميًا مع تجفيف القدمين في كل مرة، وبإمكانك تجربة الجوارب الطويلة المصنوعة من القطن، واستخدام مساحيق القدمين للمساعدة على امتصاص العرق.
بإمكانك تهوية القدمين كلما استطعت ذلك، بل يفضل أن تخلع حذاءك بين الحين والآخر، والمشي حافي القدمين كلما استطعت أيضًا.
إن كنت تعاني من العرق بسبب التوتر، فعليك التفكير في أساليب للاسترخاء، كالتأمل وغيرها، فمن الممكن أن تساعدك هذه الممارسات في تعلم السيطرة على الإجهاد الذي يؤدي للتعرق.
وفق “أخبار 24”.