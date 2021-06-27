تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمجلس الصحة الخليجي

دشّن مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل، اليوم (الأحد)، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس، الذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية ورؤية المجلس المستقبلية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطط المجلس للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية، والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية والشركاء في المجال الصحي، ورفع مستوى الإنتاجية وتطويرها وتحسين خدمة العملاء.
كما تأتي امتدادًا للأعمال التطويرية التي يقوم بها المجلس في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن استراتيجية المجلس نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية. وفق “أخبار 24”.