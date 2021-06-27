نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > إدارة الاتحاد تشدد على اللاعبين بضرورة الحضور في هذا الموعد
27/06/2021   3:54 م

إدارة الاتحاد تشدد على اللاعبين بضرورة الحضور في هذا الموعد

+ = -
456

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي شددت على اللاعبين بضرور التواجد في الموعد المحدد لعودة التدريبات.

أبلغ الجهاز الإداري للاتحاد اللاعبين وفقًا لـ” عكاظ” بضرورة التواجد في الموعد المحدد لانطلاق التدريبات يوم 7 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تبدأ تحضيرات الاتحاد يوم 7 يوليو المقبل حيث يخضع الفريق للفحوصات الطبية يوم 8 يوليو ومن ثم يخوض مباراة تجريبية بمدينة جدة يوم 18 من الشهر ذاته.

وينطلق معسكر الاتحاد في الإمارات يوم 21 يوليو ويتخلله 4 مباريات ودية في الفترة من 21 يوليو إلى 6 أغسطس.

إدارة الاتحاد تشدد على اللاعبين بضرورة الحضور في هذا الموعد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161094.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.