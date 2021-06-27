إدارة الاتحاد تشدد على اللاعبين بضرورة الحضور في هذا الموعد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي شددت على اللاعبين بضرور التواجد في الموعد المحدد لعودة التدريبات.
أبلغ الجهاز الإداري للاتحاد اللاعبين وفقًا لـ” عكاظ” بضرورة التواجد في الموعد المحدد لانطلاق التدريبات يوم 7 يوليو القادم.
ومن المقرر أن تبدأ تحضيرات الاتحاد يوم 7 يوليو المقبل حيث يخضع الفريق للفحوصات الطبية يوم 8 يوليو ومن ثم يخوض مباراة تجريبية بمدينة جدة يوم 18 من الشهر ذاته.
وينطلق معسكر الاتحاد في الإمارات يوم 21 يوليو ويتخلله 4 مباريات ودية في الفترة من 21 يوليو إلى 6 أغسطس.