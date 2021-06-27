الاتحاد خارج الصراع.. تعرف على صفقات الـ 5 الكبار حتى الآن

يواصل الـ5 فرق الكبرى بدوري المحترفين تدعيم صفوفهم على جميع الأصعدة سواء من اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.
نادي النصر أعلن عن تعاقده مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، قادمًا من نادي بشكتاش التركي بصفة مجانية.
ونشر نادي النصر تغريدة جاء فيها:” وقعت إدارة نادي النصر رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .. متمنين له التوفيق مع ناديه” .
وجاء ذلك التعاقد بعد أيام من إعلان حسم صفقة اللاعب البرازيلي تاليسكا ليمثل الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل قادما من فريق غوانغجو الصيني.
وفي ظل الصراع بين الناديين، حسم نادي الهلال صفقة ضم المالي موسى ماريجا لصالحه، قادما من فريق بورتو البرتغالي، لتدعيم خط هجوم حامل لقب الدوري، بالإضافة للتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم ليتولى تدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل.
أما فريق الأهلي، قرر في البداية دعم منصب المدير الفني للفريق بالتعاقد مع هاسي، المدير الفني السابق لفريق الرائد، والذي تمكن من الإبقاء على الفريق بدوري المحترفين.
وقبل ساعات، أعلن التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا لتدعيم خط دفاع الفريق، بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر. وفق “أخبار 24”.
وعن فريق الشباب، فقررت الإدارة التعاقد مع مدرب الفيصلي السابق شاموسكا بعدما حقق لقب كأس الملك، كما تعاقد النادي مع الثنائي حسين شيعان ومهند عسيري.
ويعد فريق الاتحاد هو الوحيد بين الـ 5 الكبار الذي لم يعلن عن صفقات رسمية حتى الآن، بالإضافة لكونه جدد عقد المدرب البرازيلي كاريلي مع الفريق.