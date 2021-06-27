“الاتحاد” يغلق قضية مهند الشنقيطي

أغلق مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، ملف قضية أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في محاولة لحل أزماته المالية وتسديد الديون المتراكمة.
وقال الإعلامي الرياضي، محمد المرحبي، إن إدارة الاتحاد، أغلقت ملف قضية نادي أحد في انتقال مهند الشنقيطي، بعدما سددت مبلغ 900 ألف ريال قيمة انتقال اللاعب.
وكان الاتحاد أعلن في مايو الماضي، تجديد عقد المدافع مهند الشنقيطي، لمدة 3 مواسم مقبلة، لينتهي عقده الجديد مع النادي في شهر يونيو من العام 2024. وفق “أخبار 24”.
ويسعى نادي الاتحاد لحل أزماته المالية وتسديد الديون المتراكمة، للحصول على شهداة الكفاءة المالية، بحثًا عن المنافسة على لقب دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.