تطورات جديدة بشأن إغلاق ملف المحترف “كيم جين سو” في النصر

كشفت مصادر صحفية، عن آخر تطورات مصير محترف فريق النصر، اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2021-2022).
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة نادي النصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع كيم جين سو، بإعارته إلى جيونبوك الكوري، ناديه السابق، أو منحه مخالصة مالية.
وأوضحت المصادر، أن ملف اللاعب الكوري سيغلق خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى عدم وجود صعوبة في إنهاء التعاقد معه، لكنها مجرد مفاوضات قد تأخذ وقتا.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المرجح أن تمنح إدارة النصر جزءًا من راتب اللاعب السنوي، الذي يقدر بنحو 1.8 مليون دولار، مع السماح له بالعودة إلى جيونبوك، حيث ينتهي عقده مع في يونيو من العام المقبل.
يذكر أن کیم سو تعرض إلى قطع في وتر أكيلس خلال مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ديسمبر الماضي.