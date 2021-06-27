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اخبار رياضية > “ماء القادسية” يطيح بالأهلي ويتوج بطلا للدوري
27/06/2021   3:53 م

“ماء القادسية” يطيح بالأهلي ويتوج بطلا للدوري

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توج الفريق الأول لكرة الماء بنادي القادسية، بطلا للدوري العام “العمومي” مساء اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 5 أهداف مقابل أربعة، بعدما وصل الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وحقق فارس عيسى الهلال، جائزة أفضل حارس في البطولة، بعد انتهاء المواجهة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، في الصالة الخضراء بمدينة جدة.

يذكر أن القادسية واجه بالبطولة الاتحاد في نصف النهائي، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 10 أهداف مقابل 7.

وعبر مدير الألعاب المختلفة بالقادسية، محمد الزهراني، عن سعادته البالغة بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه البطولة هي نتيجة عمل ومثابرة من جميع الأجهزة الفنية والإدارية، مُهدياً البطولة لجميع الجماهير القدساوية. وفق “أخبار 24”.

“ماء القادسية” يطيح بالأهلي ويتوج بطلا للدوري

اخبار رياضية
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