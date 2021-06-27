نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الرياض الأعلى .. “الداخلية” تسجل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
27/06/2021   6:38 م

الرياض الأعلى .. “الداخلية” تسجل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

+ = -
703

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 10 / 11 / 1442هـ حتى 16 / 11 / 1442هـ .

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5.9 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.8 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.1 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ1.5 ألف.

كما سجلت منطقة القصيم 1.4 ألف، ومنطقة الجوف ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 770، ومنطقة تبوك 684، ومنطقة حائل 652، ومنطقة الباحة 310، ومنطقة عسير 221، ومنطقة نجران 114، ومنطقة جازان 106. وفق “أخبار 24”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الرياض الأعلى .. “الداخلية” تسجل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161119.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.