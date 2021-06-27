الرياض الأعلى .. “الداخلية” تسجل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 17.8 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة من 10 / 11 / 1442هـ حتى 16 / 11 / 1442هـ .
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5.9 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.8 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.1 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ1.5 ألف.
كما سجلت منطقة القصيم 1.4 ألف، ومنطقة الجوف ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 770، ومنطقة تبوك 684، ومنطقة حائل 652، ومنطقة الباحة 310، ومنطقة عسير 221، ومنطقة نجران 114، ومنطقة جازان 106. وفق “أخبار 24”.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.