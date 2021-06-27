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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي.. و”التعليم” توجه له رسالة خاصة
27/06/2021   6:38 م

بالفيديو.. مواطن يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي.. و”التعليم” توجه له رسالة خاصة

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أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، اليوم (الأحد)، فوز المعلم بمدرسة الحجفة الابتدائية بإدارة التعليم بمحافظة صبيا، أحمد حسين جابر المالكي، بالجائزة.

وأوضح المالكي أنه قدم العديد من المبادرات على مستوى الطالب في المدرسة والأسرة والمجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن أهم تلك المبادرات هي “تحدي القراءة” نظرا لأهميتها في تنمية مهارات الطلاب في التفكير والاستماع والتحدث. وفق “أخبار 24”.

من جهتها قدمت وزارة التعليم التهنئة للمالكي بفوزه بجائزة أفضل معلم خليجي، معتبرة أنه “إنجاز جديد للوطن”.

بالفيديو.. مواطن يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي.. و”التعليم” توجه له رسالة خاصة

أخبار محلية
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