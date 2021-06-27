بالفيديو.. مواطن يفوز بجائزة أفضل معلم خليجي.. و”التعليم” توجه له رسالة خاصة

أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، اليوم (الأحد)، فوز المعلم بمدرسة الحجفة الابتدائية بإدارة التعليم بمحافظة صبيا، أحمد حسين جابر المالكي، بالجائزة.
وأوضح المالكي أنه قدم العديد من المبادرات على مستوى الطالب في المدرسة والأسرة والمجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن أهم تلك المبادرات هي “تحدي القراءة” نظرا لأهميتها في تنمية مهارات الطلاب في التفكير والاستماع والتحدث. وفق “أخبار 24”.
من جهتها قدمت وزارة التعليم التهنئة للمالكي بفوزه بجائزة أفضل معلم خليجي، معتبرة أنه “إنجاز جديد للوطن”.
في إنجاز جديد للوطن؛ تهنئ #وزارة_التعليم المعلم أحمد حسين المالكي من إدارة #تعليم_صبيا بفوزه بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.@mbzaward pic.twitter.com/HenBiOajob
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) June 27, 2021