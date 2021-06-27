بالفيديو .. اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم (الأحد)، عن اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عبد الله بن مفطر الشمراني، إن الإنجاز التاريخي الفريد لبقايا حوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة، تم اكتشافه في منطقة الجوف شمال غرب المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو للاكتشاف التاريخي لمجموعة من الخبراء خلال عملهم بترميم بقايا الحوت المنقرض.
اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية ..#حوت_منطقة_الجوف_التاريخي pic.twitter.com/IOYrLeRXwW
— هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) June 27, 2021