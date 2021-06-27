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أخبار المناطق > بالفيديو .. اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة
27/06/2021   6:38 م

بالفيديو .. اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم (الأحد)، عن اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عبد الله بن مفطر الشمراني، إن الإنجاز التاريخي الفريد لبقايا حوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة، تم اكتشافه في منطقة الجوف شمال غرب المملكة. وفق “أخبار 24”.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو للاكتشاف التاريخي لمجموعة من الخبراء خلال عملهم بترميم بقايا الحوت المنقرض.

بالفيديو .. اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة شمال غرب المملكة

أخبار المناطق
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