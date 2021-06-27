بالفيديو.. ما أهمية كود البناء السعودي؟ .. وما متطلباته واشتراطاته عند تشييد الأبنية السكنية؟

كشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، عن أهمية كود البناء السعودي، مبيناً متطلباته واشتراطاته عند تشييد الأبنية السكنية.
وأوضح “الشعيل” خلال لقاء على قناة “السعودية”، أن كود البناء السعودي هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات؛ التي تحكم عملية تصميم المباني بحيث تكون على معايير دولية، كما تحكم عمل المقاولين في التنفيذ، مشيراً إلى أن أهميته تكمن في تعريف العمل في قطاع البناء والتشييد على رقعة المملكة.
وأبان أن كود البناء السعودي ينطبق على جميع أعمال البناء والتشييد الخاصة بالمباني، فيما لا ينطبق على الطرق والسدود، مشيراً إلى أن هناك 5 اشتراطات رئيسية في كود البناء السعودي وهي: الاشتراطات المعمارية والتي تحدد عمل المهندس المعماري والمكتب المعماري، بحيث يستطيع تصميم مبنى مناسب من حيث الإضاءة والضوء وارتفاع الدور في المبنى. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك أيضا الاشتراطات الإنشائية والتي تحدد تصميم الأساسات والأعمدة والسقف والعوازل الحرارية، التي تتم في القطاعات الخرسانية وهي العنصر المكلف في المباني، بالإضافة إلى اشتراطات الأعمال الكهربائية، واشتراطات الأعمال الميكانيكية والتي تحدد جودة الهواء في المبنى.
أما الاشتراط الخامس فهو العوازل الحرارية والذي يهدف لأن يكون المبنى ذا كفاءة ويوفر في الطاقة، لافتاً إلى أن كود البناء السعودي دائما ما يعطي الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة.
#صباح_السعودية | ماهي أهمية كود البناء السعودي؟. 🤔
م. سعد بن شعيل – الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي. pic.twitter.com/LgLo2VgoIY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 27, 2021
#صباح_السعودية | المتطلبات والاشتراطات لكود البناء السعودي عند تشييد الأبنية السكنية. @sbcgovsa
المهندس سعد بن شعيل. pic.twitter.com/Fe5j1mmoZw
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 27, 2021