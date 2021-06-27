استعرض متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، ملامح المرحلة الحالية من جائحة كورونا في المملكة، مؤكدًا أن هناك استقرارًا في منحنى الإصابات بكورونا خلال الفترة الراهنة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة في المملكة، أهمية تلقي المرشحين لأداء مناسك الحج هذا العام للقاحات المختلفة، ومن بينها لقاح الإنفلونزا، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين تطعيم لقاح كورونا والتطعيمات الموسمية للإنفلونزا.
وفيما يتعلق بالجرعة الثانية، حث العبد العالي كبار السن ممن هم في سن الـ50 عامًا وأكثر، على ضرورة المبادرة بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرًا إلى أن مواعيد التلقي تصدر تلقائيًا، وفي حالة لم تصلهم عليهم التقدم من أجل الحصول على موعد للجرعة الثانية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في سبيل تحقيق المناعة المجتمعية من كورونا، مؤكدًا أن المملكة لم تسجل أي حالة وفاة بعد استكمال جرعتي لقاح كورونا.
وأجاب المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال حول ما إذا كان بإمكان من أصيبوا بفيروس كورونا وأصبحت نتائج فحوصهم سلبية مع استمرار الأعراض التنفسية، الحصول على لقاح كورونا، حيث قال إن عليهم إكمال فترة الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أن غياب الأعراض التنفسية يعتبر كافيًا لأخذ اللقاح.
متحدث الصحة يجيب عن أسئلة شائعة حول لقاح كورونا.#واس_عام pic.twitter.com/HTkJON8eUO
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2021