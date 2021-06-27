يعاني من الزهايمر.. اختفاء مواطن في ظروف غامضة بعدما غادر منزله بعسير

وجهت أسرة المواطن المفقود يحيى حربان الحريصي البالغ من العمر 75 عامًا، نداء استغاثة للجهات المعنية، تطالب فيه بتكثيف عمليات البحث عنه.
وأوضحت أسرة الحريصي لـ”أخبار 24″، أنه غادر المنزل يوم (الجمعة) الماضي، من مقر سكنه في أحد رفيدة التابع لمحافظة خميس مشيط بعسير، واختفى وسط ظروف غامضة.
وأضافت أنهم يواصلون بمساعدة الجهات الأمنية في منطقة عسير، البحث عنه، بعدما غادر المنزل دون العثور له على أثر حتى الآن.
وبينت الأسرة أن والدهم كان يرتدي ثوبًا وعمامة على الرأس أثناء خروجه، وأنه يعاني من مرض الزهايمر، مبينةً بأن خلال الساعات الماضية تلقوا العديد من الاتصالات التي تفيد برؤيته، ولكن جمعيها غير صحيحة.
وأضافت أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشدين الجميع مساعدتهم في عملية البحث عنه، ودعت من يتوصل إليه أو إلى أي معلومة قد تدلّ على مكانه، التواصل معهم على الرقم : (0500714160 – 0503153715 – 0531587238) أو تبليغ أقرب مركز شرطة.