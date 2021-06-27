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أخبار محلية > الإمارات توضح سبب زيادة عدد وفيات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
27/06/2021   10:42 م

الإمارات توضح سبب زيادة عدد وفيات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

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كشفت المتحدثة الرسمية عن قطاع الصحة في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، اليوم (الأحد)، عن أسباب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع حالات الوفاة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، يعود لانتشار التحورات الفيروسية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات، مبينة أن غالبية الوفيات كانت لأشخاص غير مطعمين بنسبة 94% في حين كانت نسبة المطعمين 6%.

وأعربت عن قلقها جراء سرعة انتشار “متحور دلتا”، مقارنة بالمتحورات السابقة، مضيفة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 40 % و60%. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه تم تقديم لقاح فيروس كورونا لأكثر من 71% من إجمالي سكان الإمارات حتى الآن، وهو ما يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة.

الإمارات توضح سبب زيادة عدد وفيات فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

أخبار محلية
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