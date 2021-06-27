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اخبار رياضية > شاهد.. ردة فعل سفير المملكة لدى مصر مع هدية غير متوقعة قدمها له حكم مصري
27/06/2021   10:42 م

شاهد.. ردة فعل سفير المملكة لدى مصر مع هدية غير متوقعة قدمها له حكم مصري

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ظهر سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي مذهولاً ومندهشاً بشدة بعدما تلقى هدية غير متوقعة من الحكم المصري السابق والمحلل التحكيمي في برنامج “الدوري مع وليد” المصري سمير عثمان.

وبحسب الفيديو الذي نشره الإعلامي وليد الفراج كان عثمان يتبادل أطراف الحديث مع السفير قبل أن يقدم له هدية عبارة كرتين “أصفر وأحمر”، ليتفاعل معه السفير باندهاش وابتسامة عريضة ومن ثم رفعهما. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن اللقاء الذي أقامه السفير في منزله حضره عدد من النجوم من بينهم الفنان رابح صقر والممثل خالد الفراج.

شاهد.. ردة فعل سفير المملكة لدى مصر مع هدية غير متوقعة قدمها له حكم مصري

اخبار رياضية
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