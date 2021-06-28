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أخبار محلية > “متحدث الداخلية” يُذكر مجدداً بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً
28/06/2021   8:17 ص

“متحدث الداخلية” يُذكر مجدداً بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً

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جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، التأكيد على تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية ووسائل النقل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ.  

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات مواجهة جائحة كورونا، أن القرار يتضمن دخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري، أو ثقافي، أو ترفيهي، أو رياضي، وكذلك دخول أي مناسبة ثقافية، أو علمية، أو اجتماعية، أو ترفيهية.  

وأضاف الشلهوب أن القرار يشمل أيضاً دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة.   وفق “أخبار 24”.

وحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات، وإجراءات العزل، والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج وذلك لمجابهة فيروس كورونا.

“متحدث الداخلية” يُذكر مجدداً بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً

أخبار محلية
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