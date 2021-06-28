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أخبار محلية > صورة تاريخية لتجربة جهاز كشف الكذب على مواطن قبل 65 عامًا
28/06/2021   8:17 ص

صورة تاريخية لتجربة جهاز كشف الكذب على مواطن قبل 65 عامًا

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عرضت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صورة تاريخية لجهاز “البوليجراف” المتخصص في كشف الكذب بالمملكة.

وأظهرت الصورة نموذجًا تجريبيًا لاستخدام الجهاز على أحد المواطنين خلال عام 1956، ليدخل بذلك في أعمال الجهات الأمنية المختصة بالمملكة.

وحرص ملوك السعودية على الاهتمام بأمن الدولة، وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة في العالم لمكافحة الجريمة، ومن بينها “البوليجراف”.

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية لتجربة جهاز كشف الكذب على مواطن قبل 65 عامًا

أخبار محلية
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