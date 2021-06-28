صورة تاريخية لتجربة جهاز كشف الكذب على مواطن قبل 65 عامًا

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، صورة تاريخية لجهاز “البوليجراف” المتخصص في كشف الكذب بالمملكة.
وأظهرت الصورة نموذجًا تجريبيًا لاستخدام الجهاز على أحد المواطنين خلال عام 1956، ليدخل بذلك في أعمال الجهات الأمنية المختصة بالمملكة.
وحرص ملوك السعودية على الاهتمام بأمن الدولة، وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة في العالم لمكافحة الجريمة، ومن بينها “البوليجراف”.
#صورة_تاريخية |📸
اهتم ملوك المملكة بـ #أمن_الدولة بتوفير أحدث الأجهزة في العالم لمكافحة الجريمة، ومنها جهاز “البوليغراف” وتوفير أجواء الأمن والأمان كونها القاعدة الرئيسة للتنمية.
هذه الصورة تؤصل لما يحظي به أمن المواطن والوطن من عناية ولاة الأمر .#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/7PcuujjfqT
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) June 27, 2021
وفق “أخبار 24”.