بعد إثارته الجدل وتأجيله لعدة أشهر.. “MBC” تعلن موعد بث مسلسل “رشاش”

أعلنت منصة “شاهد” الترفيهية التابعة لمجموعة “MBC” عن البدء في بث مسلسل “رشاش” الذي يحكي قصة “رشاش العتيبي” ابتداء من 9 يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل بثه لعدة أشهر.
يذكر أن “رشاش” من مواليد عام 1960، ونَشِط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، حيث نفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة، بمعاونة عدد من اللصوص.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة به بعد ملاحقة استمرت لعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989، أي قبل أكثر من 30 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وكانت والدة “رشاش”، طالبت بوقف عرض المسلسل، لما له من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، إذ إنه قد يؤدي لتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات، لا سيما من صغار السن والمحيطين بهم من المراهقين.
#رشاش
مسلسلات شاهد الأصلية
ابتداءً من 9 يوليو#ShahidVIP
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@YagoubAlfarhan @naifbd pic.twitter.com/uE1TNGIQTa
— SHAHID (@ShahidVOD) June 25, 2021