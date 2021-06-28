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أخبار محلية > “خبير صيانة سيارات” يستعرض حيل بعض مراكز الصيانة لاستغلال العملاء
28/06/2021   8:16 ص

“خبير صيانة سيارات” يستعرض حيل بعض مراكز الصيانة لاستغلال العملاء

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استعرض خبير صيانة السيارات محمد هزازي، اليوم الأحد، حيل بعض مراكز الصيانة لاستغلال العملاء الذين لا يمتلكون دراية كافية بصيانة السيارات.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض مراكز الصيانة قد تطلب من العميل تغيير بعض القطع رغم إمكانية إصلاح أعطالها، وذلك للاستفادة بالقطع المستعملة في معاملات أخرى.

وتناول هزازي مثالًا لبعض قطع الغيار التي يمكن أن تستغلها مراكز الصيانة في هذا الأمر، حيث قال إنها قد تطلب من العميل تغيير دينامو شحن بطارية السيارة بمبلغ يتجاوز 500 ريال، رغم إمكانية إصلاح عيوبه نظير 100 ريال فقط، تشمل أجرة الفني المتخصص. وفق “أخبار 24”.

“خبير صيانة سيارات” يستعرض حيل بعض مراكز الصيانة لاستغلال العملاء

أخبار محلية
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